La delicada situación económica del país genera que hasta los pilotos de renombre de distintas categorías no tengan garantizada su continuidad. A comienzos de 2019 uno de los referentes del Rally Argentino como Miguel Baldoni estaba afuera de la temporada. Pero gracias a la posibilidad que llegó de los hermanos Diego y Alejandro Levy, le permitió al puntano asegurarse un lugar en el pasado ejercicio donde pudo consagrarse por primera vez en la clase más importante, la RC2 con autos Maxi Rally (MR) que tienen impulsores turbo.

Corrió con un Chevrolet Agile, auto similar al de su compañero de equipo, Marcos Ligato, quien terminó subcampeón.

Su clave fue la regularidad. Consiguió siete podios en las nueve fechas que formó parte y en dos de ellas ganó, en Neuquén y ante su gente en San Luis.

El “Coyote puntano”, como se lo conoce a Baldoni, tiene 32 años y hace diez que corre en el certamen nacional. Fue campeón argentino de la Clase N/4 Light en la temporada 2009 y subcampeón de la clase mayor en 2012.

Tiene el valor agregado de que no vive del automovilismo y su trabajo es su empresa de transporte público. “Esta actividad está colapsada por la quita de los subsidios y el aumento en los combustibles. Encima cada vez le cuesta más a la gente viajar en colectivos”, admite.

CORSA habló con piloto de San Luis, quien este año pudo quebrar la hegemonía de Federico Villagra y del propio Ligato en la división mayor. Entre los dos ganaron todos los campeonatos entre 2006 y 2018 inclusive con nueve para el “Coyote” Villagra y cuatro para el piloto de Río Ceballos.

-¿Qué se siente haberle ganado el título a Ligato y Villagra?

-Estoy muy feliz. Fue un año increíble. Ser campeón del Maxi Rally es mucho más de lo que podía pedir para esta temporada. Este año no iba a correr y terminé siendo campeón. A comienzos de 2019 no tenía presupuesto. Me salvaron los hermanos Levy que me dieron una chance de poder correr. Ellos compraron el equipo Tango Rally Team (TRT) y pude competir gracias a ellos.

-¿Y cómo les ganaste a Ligato y a Villagra?

-Cuando era más joven los miraba como ídolos. Luego fue un sueño poder correr con ellos. Ambos venían ganando todos los campeonatos. Primero pude competir en el equipo del “Coyote” Villagra, que parecía imbatible. Y con Marcos (Ligato) pude ser compañero suyo este año y aprendí mucho de él. Ellos elevaron mucho la vara. Fue muy difícil poder superarlos, pero pude hacerlo gracias al gran auto que tuve todo el año.

-¿Cuándo te diste cuenta de que podías pelear por el título?

-Desde la primera fecha en Toledo (Córdoba), donde gané los dos primeros tramos. Luego pude lograr dos triunfos. A mitad de año me encontré liderando el campeonato y gracias a la ventaja que había sacado en la punta pude darme la posibilidad de faltar en la carrera de Goya (Corrientes), donde no pude ir por un delicado problema familiar.

-¿Cuál es clave de este campeonato que lograste?

-El gran auto que tuve. Fue un reloj. Muy confiable. Eso te ayuda a ganar confianza. A veces cuando no tenés el mejor medio mecánico el piloto hasta puede llegar a dudar de uno. Pero contar con un auto que siempre respondió como esperaba te da la tranquilidad de ir manejando de la mejor forma las carreras.

-¿Cuál es el secreto para no dedicarte de lleno a esto y ser campeón nacional?

-Primero es que tengo diez años de experiencia. Luego que el equipo donde corro es de primer nivel. Los Levy compraron el TRT, pero dejaron la base exitosa que laburó tantos años con Ligato. Es gente muy capaz y gracias a ellos pude tener el mejor auto de la categoría.

-Ahora viene lo más difícil: retener el título…

-Sí, claro. Igual por el momento estoy descansando de lo deportivo y veremos cómo estamos en la pretemporada. Lo bueno es que estoy en un gran equipo y sé que ellos saben trabajar muy bien con el chasis del auto.

-Hablaste del presupuesto, ¿cuánto cuesta un Maxi Rally por fecha?

-Yo tengo patrocinantes y el equipo me dio una mano importante. Pero sé que hoy un auto de la categoría principal cuesta aproximadamente unos 10.000 dólares por fecha (630.000 pesos). Igual hay que aclarar que hablamos de un coche de 300 caballos, con motor turbo, que llega a 180 km/h en caminos de ripio, con tracción integral y un chasis muy bien logrado.

-¿Cómo está hoy el Rally Argentino?

-Estamos bien. Tener 20 autos en la categoría Maxi Rally no es poca cosa. Es un buen camino el que se ha tomado. Es cierto que se podría emplear la variante de los coches R5, aunque son muy caros. Tendrán un mejor chasis, pero como dije los MR también son de primer nivel y lo más importante es que son fabricados de forma íntegra en nuestro país. En comparación con otros campeonatos muy fuertes en la región como el chileno y el paraguayo, el certamen argentino está por arriba de ellos.

-¿Qué le falta a la categoría?

-Tal vez nos está faltando un poco de difusión, pero igual a cada lugar que vamos a correr hay mucha gente.

-¿Es imposible volver a correr a nivel internacional?

-Y en este contexto de país sí... Las condiciones económicas no ayudan para nada. En 2011 tuve un paso por el WRC Junior y pude tener buenas actuaciones, pero hoy los costos para el Mundial de Rally son imposibles para nosotros.