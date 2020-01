Día de retrasos y consolidaciones

La caravana del Dakar continúa con su recorrido hacia el oeste de Arabia Saudita. La quinta etapa, de 353 kilómetros cronometrados (563 en total), estuvo marcada por un terreno con presencia mayoritaria de arena y dunas, aunque las zonas de tierra tampoco escaparon a los protagonistas. El tramo, que unió las ciudades de Al Ula con Ha’il, también contó con grandes colinas de arena, cuyos descensos exigieron a los conductores, debido a la presencia aislada de arbustos.

En el plano deportivo, en cuatro de las cinco categorías no cambió el líder del clasificador general. ¿La excepción? SSV, especialidad que día tras día presenta nuevos contendientes al título.

Autos

Carlos Sainz (Mini Buggy) sumó su segundo éxito parcial. Con 3h52m01s, el “Matador” superó por 2m56s a Nasser Al-Attiyah (Toyota), su escolta, por lo que en el global amplío su ventaja con aquel, a casi seis minutos (5m59s). Detrás, las ubicaciones de sus rivales no variaron: a 17m53s permanece Stéphane Peterhansel (Mini Buggy; hoy 3°), mientras que a 31m39s lo hace Yazeed Al Rajhi (Toyota; 4°). Ya a 32m05s se encuentra Orlando Terranova (Mini; 5°), quien en el último tramo perdió 8m52s con respecto al líder. En otro orden, Fernando Alonso (Toyota; 7°) sigue ascendiendo en el clasificador global, en el que se sitúa 18°, a 3h11m50s de Sainz.

Motos

El hombre del día fue Toby Price (KTM). El australiano se convirtió en el primer piloto de moto en repetir victoria en la actual edición (había vencido en el primer parcial), justo en el día en el que Sam Sunderland, uno de los principales aspirantes al título de KTM, debió abandonar tras una dura caída, que afortunadamente no revistió lesiones de gravedad. En dicho contexto, Price, vigente monarca, se estableció como el referente de la escuadra austríaca, ya que con su éxito escaló al 2° lugar del clasificador general. Son 9m06s los que lo separan de Ricky Brabec (Honda; hoy 4°), el líder.

El avance del oceánico se debió también a los retrasos de Kevin Benavides (Honda) y de José Ignacio Cornejo (Honda), quienes finalizaron 9° y 13° el parcial, respectivamente. “Fue una etapa difícil, complicada en navegación. El hecho de haber salido 3° me complicó, se me hizo muy complejo. En la parte final tuve una pequeña caída y me separé un poco de Brabec y Cornejo, pero nada grave”, comentó Benavides, quien ahora es 3°, a 11m32s de Brabec. El “Top 5” lo completan Pablo Quintanilla (Husqvarna; 2°) y Cornejo, a 16m01s y 20m25s.

Cuatriciclos

El 1-2 chileno, formado desde ayer por Ignacio Casale (Yamaha) y Giovanni Enrico (Yamaha), se mantiene. El bicampeón (3° hoy) se distanció otros 10 minutos con respecto a su compatriota, que terminó detrás suyo en el clasificador parcial. Así, ya son 31m37s los que los separan.

A 41m39s permanece Simon Vitse (Yamaha; hoy 6°), mientras que a 51m44s hace lo propio Rafal Sonik (Yamaha). El 5° ya no es más Manuel Andujar (Yamaha): el bonaerense, que hoy concluyó 9°, perdió una posición con Alexandre Giroud (Yamaha; 2°). El francés está a 1h56m42 de la vanguardia, mientras que nuestro compatriota a 2h11m56s.

La sorpresa del día la dio Romain Dutu (Yamaha), quien en su primer Dakar obtuvo su bautismo triunfal de etapa. Debido a que había abandonado en la tercera sección, continúa en la Odisea pero sin ser parte del clasificador general.

Camiones

Por segunda jornada consecutiva, Kamaz dominó el “Top 3”. Esta vez, Andrey Karginov, líder del global, acabó 3° (fue 2° ayer), suficiente como para ampliar su ventaja en el clasificador, la cual es de 14m53s sobre Anton Shibalov (Kamaz; hoy 2°), su nuevo escolta. A la tercera ubicación cayó Siarhei Viazovich (MAZ; 4°), por delante de Ales Loprais (Praga; 5°) y de Martin Macik (Iveco; 9°), ubicados a 1h29m18s y 1h38m30s del mejor. El parcial quedó en manos de Dmitry Sotnikov (Kamaz), quien con el éxito escaló al 7° lugar del global.

SSV

Como no podía ser de otra manera, la punta de la categoría cambió de manos. Esta vez, y por primera ocasión en la edición, el ruso Sergei Kariakin (Can-Am) tomó el liderazgo, luego de haber culminado 5° en el tramo de hoy. De todas maneras, la lucha está abierta, ya que son cuatro los contendientes que se ubican a menos de cinco minutos del europeo: Casey Currie (Can-Am; hoy 7°), a 1m10s; Francisco “Chaleco” López (Can-Am; 9°), a 1m47s, y Austin Jones (Can-Am; hoy 8°), a 4m53s. El quinteto de punta lo cierra quien ayer había terminado el día como líder, José Antonio López (Can-Am; 13°), a 19m24s del ruso. Omar Gándara (Can-Am) continúa en el 15° puesto, y Juan Manuel Silva escaló una posición, por lo que junto a Juan Miguel Pedrero (Can-Am) se sitúa 25°.