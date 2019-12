En 2019 se produjo un quiebre en el Campeonato Mundial de Rally (WRC,por su sigla en inglés). El estonio Ott Tänak, con Toyota, cortó la racha de seis títulos seguidos del francés Sébastien Ogier, quien volvió a Citroen en la temporada pasada. Aunque ante el retiro de la casa gala, Seb recaló ahora en la marca japonesa que este año volvió a conseguir un Campeonato de Pilotos después de 25 años (Didier Aurior en 1994) y uno de Marcas desde 1999. Mientras que Tänak defenderá su título en Hyundai, Ogier renueva sus expectativas de cara a lo que viene donde competirá con un Yaris WRC.

Será el tercer equipo oficial en el que corra luego de su paso por Volkswagen (logró cuatro coronas) y Citroen, donde se inició en el WRC y regresó el año anterior en el que peleó por el cetro, pero culminó en el tercer lugar. En 2017 y 2018 corrió con un Ford Fiesta del M-Sport que tiene apoyo del Óvalo, pero no es una escuadra con representación directa de la fábrica. En esos ejercicios consiguió un bicampeonato.

Cerca de cumplir 36 años (nació el 17/12/1983). Seb se encuentra en un momento donde busca rubricar su carrera recuperando la gloria. Tal vez ese objetivo se cumpla con otro que aún tiene pendiente: ganar en el Rally de la República Argentina, que se correrá del 30 de abril al 3 de mayo del año venidero.

-Hablaste de retirarte del rally a fines de 2020, ¿hay alguna posibilidad de que este nuevo contrato con Toyota te mantenga en el WRC por más tiempo?

-Por supuesto, me encantaría conseguir un último título con una tercera marca diferente, pero eso no es realmente lo que tendré en mente cuando comience la temporada. Lo que tengo en mente es, sí, por supuesto, buscar otra vez el campeonato. Soy un luchador y un ganador y cuando comienzo la competencia, empiezo con el fin de ganarla. De todas formas no arranco el año pensando en que esta sea la última oportunidad o algo así. Ya tengo una campaña increíble y cualquier cosa que pueda agregar a eso sería genial.

-Y se viene un nuevo auto para otra temporada...

-Vine practicando esto un poco en los últimos años. Pude adaptarme bastante rápido en el nuevo entorno, así que definitivamente espero hacerlo esta vez.

-¿Qué tan difícil es comenzar una carrera complicada como el Rally de Montecarlo en un auto diferente y con un equipo nuevo?

-Comenzar con Montecarlo parece un desafío más difícil, pero al final del día la característica de este evento es tan particular, tan difícil y tan diferente de los demás que lo más importante es tener un coche donde te sientas cómodo. Si no conocés el auto, es más difícil porque apenas sabés el límite del mismo. También es una competencia en la que no es necesario extraer el ciento por ciento del rendimiento del coche. Se trata más de ser inteligente con los neumáticos y manejar las condiciones. De alguna manera, tal vez sea mejor comenzar con un nuevo equipo y un nuevo coche en este tipo de carrera. Caso distinto es ir por ejemplo a un lugar donde luchás hasta el último segundo y la última décima de segundo, como lo es Finlandia, entonces tal vez ahí sería aún más desafiante que sea tu primera carrera con un nuevo equipo y auto.

-¿Es bueno que tengas otra vez como compañero de equipo a Elfyn Evans?

-Honestamente sí. Me alegró escuchar que el equipo decidió llevarlo. Se lo merece después de muchos años en el rally. Es bueno tenerlo, pero los dos tenemos mucho que aprender ahora. Las primeras conversaciones que tuvimos con el equipo fueron buenas y los ingenieros también están interesados en recibir nuestros primeros comentarios sobre el auto. Cuando trabajas con los mismos técnicos por un tiempo, puede ser difícil encontrar una nueva dirección o nuevas formas. Desde el primer comentario que recibo de los ingenieros parece que todo el mundo está muy contento con el coche, pero luchan por encontrar una nueva forma de mejorar, por lo que tal vez tener algunos nuevos pilotos les ayudará al equipo a avanzar aún más.

-Kalle Rovanperä es el otro nuevo compañero de equipo: ¿cuánto puede ayudarte un novato de 19 años a lograr el objetivo de recuperar el campeonato?

-Seguro que tenemos que dejarlo tranquilo a Kalle. Lo mejor para él es darle tiempo para aprender. De todos modos, nunca es mi enfoque comenzar la temporada pensando: "¿Cómo puede ayudarme mi compañero de equipo?" Mi objetivo siempre es tratar de concentrarme en mí mismo y hacer el trabajo yo mismo, eso es lo más importante. Y sobre el resto, nunca pedí en el comienzo de la temporada que tenga alguna posición especial en el equipo. Dependiendo de lo que pueda suceder en el año, puede ser que ocurra alguna estrategia en la segunda mitad, pero en la primera parte tenemos que concentrarnos en ser nosotros mismos y brindar lo mejor al equipo.

-Hablando del equipo, trabajarás con Tommi Mäkinen la próxima temporada…

-Sinceramente, tengo muchas ganas de trabajar con todo el equipo, pero, sí, Tommi fue mi héroe de la infancia a finales de los años noventa. Ese es mi primer recuerdo real del rally y de verlo competir en Montecarlo. Quiero decir, yo veía ese auto rojo (Mitsubishi Lancer) que dominaba la carrera con Tommi al volante y ahora voy a trabajar con él. Es emocionante. También poder trabajar con una marca tan icónica como lo es Toyota es algo especial: tiene mucha historia en las carreras de rally y realmente respeto mucho la mentalidad japonesa y su forma de ser. Son muy respetuosos con las personas y estoy interesado en aprender más sobre la cultura japonesa.